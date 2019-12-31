من صاحب فكرة نقل المسلة الفرعونية إلى ميدان التحرير؟

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إنه تم نقل مسلة فرعونية إلى ميدان التحرير، مشيرا إلى أن هذه المسلة كانت من ضمن 11 مسلة مهشمة منذ مئات السنين، حيث تم ترميمهم على مستوى العصر القديم والحديث.



وأضاف "وزيري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسلات موجودة أمام متحف العاصمة الإدارية، وصان الحجر والعالمين وميدان التحرير بجانب المتحف المصري.



ولفت إلى أن مسلة ميدان التحرير كانت مكسورة إلى 9 قطع، وتم ترميمها وارتفاعها يبلغ 19 مترا ووزنها 90 طنا من حجر الجرانيت الوردي، لافتًا إلى أن صاحب فكرة نقل المسلة إلى ميدان التحرير رئيس الوزراء، ووزيرا الإسكان والأثار ومحافظ القاهرة.

