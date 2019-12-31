وزير الآثار عن تطوير ميدان التحرير: "مش هتعرفوه كمان شهرين"



وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه سيتم نقل مسلة إلى ميدان التحرير من صان الحجر، لافتا إلى أن مصر بأكملها منذ سنة كان بها 6 مسلات فقط.



وأوضح أنه سيتم وضع المسلة طولها 18 متر على قاعدة مرتفعة، معقبا: "مش هتعرفوا ميدان التحرير بعد شهرين"، لافتا إلى أنهم أزالوا كل الإعلانات بميدان التحرير، وسيتم توحيد واجهات المحلات والعمارات.



قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الكباش التي يتم نقلها إلى ميدان التحرير ليست من طريق الكباش، معقبا: "إحنا اللي بنرمم طريق الكباش"، موضحا أن الكباش ستوضع على قواعد مرتفعة جدا في ميدان التحرير.