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"بيت الفنون الشعبية" يحتفل بالعام الجديد على مسرح البالون والسيرك القومي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:53 م
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بيت الفنون الشعبية
بيت الفنون الشعبية
شيماء عطية
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ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادى الجديد، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، " احتفالية رأس السنة " فى التاسعة من مساء غدا الثلاثاء على مسرح البالون بالعجوزة، يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أروع وأشهر الفقرات الفنية لفرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مع مجموعة من المنوعات يقدمها الفنان هانى النابلسى والفنان فيصل خورشيد والفنان حسان العربى، وتقدم الحفل الفنانة علا رامى.

يشمل الجزء الأول من الحفلن على مشاركة من فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، حيث يقدم الفنانون "عماد كمال، عبدالله الجسمى، أحمد الأمير، كمال كمال" مجموعة من أحدث أغانى الفريق وأشهر الأغانى الشبابية لنجوم الغناء فى مصر، ثم تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية بإشراف الفنان أسامة إمام، مجموعة من استعراضاتها الفنية التى أشتهرت بها منها " المجوز، الحصان، حسنين ومحمدين، التنورة".

وتحت إشراف الفنان وائل عبدالله، مدير عام السيرك القومى، يقدم نجوم السيرك القومى مجموعة من الفقرات الفنية فى الجزء الأول من الحفل منها "التوازن على الكراسى للفنان أشرف راشد، الخناجر للفنان وائل فتحى، الكاوتشوك للطفلة تقى، الديابلو للفنانة زيزى" ثم فقرة "المهرج لفنانة جيهان عاشور" فى االجزء الثانى من الحفل.

ويعيش جمهور مسرح البالون أحلى الأوقات مع الغناء والمواويل الشعبية والطرب الأصيل، يتغنى بها فنانى الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وذلك فى الجزء الثانى من الحفل بمصاحبة المزمار والطبل البلدى والربابة.

كما يقدم بيت الفنون على قاعة صلاح جاهين تحت إشراف الفنانة لبني الشيخ مدير القاعة، العرض المسرحي" بحر الهوى" فى فى التاسعة والنصف مساء، المسرحية من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، بطولة الفنانون "علا رامي، عادل أنور، هانى النابلسي، فيصل خورشيد، سيف عبدالرحمن، نوال سمير، حسان العربي، عاطف سعيد، فتحي الهواري، فكري القناوي"، بالإشتراك مع كوكبة من نجوم الفرقة القومية للموسيقي الشعبية، ديكور وملابس محمد خبازة، أغانى مجدي الحمزاوي، ألحان إيهاب حمدي، مخرج منفذ طارق حسن، ادارة مسرحية هاله الصباح، مساعدو الإخراج محمد رجب وشادى حمدى العربي، تأليف محمد عبد الله وإخراج هاني النابلسي.

ويواصل السيرك القومى تقديم برنامج شعبة سيرك القاهرة برئاسة الفنان أشرف شعبان وفى الثامنة مساء بمقره بالعجوزة، يتضمن البرنامج أكثر من 13 فقرة فنية منها "المشي علي السلك، الدودة الشقية، الكرابيج، المهرج، الطوق الهوائي، الجونجلير، استعراض الخيول، التوازن، الساحر، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور للفنان الكابتن "مدحت كوتة".
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