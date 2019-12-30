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'الصحفيين': نتواصل بشكل مستمر لحل أزمة 'التحرير'

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:14 م
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اعتصام التحرير
اعتصام التحرير
ميسون أبو الحسن
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ناقش مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم، أزمة اعتصام الزملاء بجريدة التحرير، وتفويض الزملاء المعتصمين للكاتب الصحفي جمال فهمي، ليكون وسيطًا مع الإدارة لحل الأزمة.

وأكد النقيب خلال الاجتماع، تواصله المستمر مع الكاتب الصحفي جمال فهمي، في محاولة للتفاوض وإنهاء الأزمة، بعدما تخطى اعتصام الزملاء 100 يوم.

وكانت أزمة اندلعت داخل مؤسسة التحرير، بعد قرار رجل الأعمال والمالك أكمل قرطام، خفض رواتب الزملاء للحد التأميني 900 جنيه، ورفع عدد ساعات العمل للحد الأقصى، 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس النقابة، الذي انعقد اليوم؛ لبحث الأزمة، وشؤون المهنة والأعضاء.
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الكلمات المفتاحية

نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر

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