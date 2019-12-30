بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا (صور)

ترأس مساء اليوم الإثنين الموافق الثلاثين من الشهر الجاري، صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، صلاة القداس الإلهي الأحتفالي لوداع رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.



أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية ببازيليك القديسة تريزا بشبرا، بمشاركة عدد من أصحاب السيادة المطارنة الكاثوليك بمصر، ولفيف من الآباء الكهنة، كما حضر أيضًا عدد من المؤمنين الذين جاءوا من أجل وداع الرفات المقدس.



وجدير بالذكر أن رفات القديسة تريزا قد زار البلاد منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي، حيث زار معظم أنحاء مصر، علما بأن الرفات سيعود إلى دولة فرنسا خلال الساعات المقبلة.