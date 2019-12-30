Advertisements
Advertisements
Advertisements

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
ترأس مساء اليوم الإثنين الموافق الثلاثين من الشهر الجاري، صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، صلاة القداس الإلهي الأحتفالي لوداع رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية ببازيليك القديسة تريزا بشبرا، بمشاركة عدد من أصحاب السيادة المطارنة الكاثوليك بمصر، ولفيف من الآباء الكهنة، كما حضر أيضًا عدد من المؤمنين الذين جاءوا من أجل وداع الرفات المقدس.

وجدير بالذكر أن رفات القديسة تريزا قد زار البلاد منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي، حيث زار معظم أنحاء مصر، علما بأن الرفات سيعود إلى دولة فرنسا خلال الساعات المقبلة.
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا (صور)
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا (صور)
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا (صور)
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا (صور)
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا (صور)
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة القداس الإلهي لوداع رفات القديسة تريزا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر اقباط اعياد الميلاد اخبار

أخبار تهمك

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم| مفاجآت في قائمة الراحلين عن الملكي.. والصفقة التاريخية تدق أبواب البيرنابيو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

غدا.. استقبال رفات القديسة تريزا الطفل يسوع بكنيسة الشرابية

رفات القديسة تريزا يصل إلي كنيستها بشبرا

كنيسة قلب يسوع تستقبل رفات القديسة تريزا بمصر الجديدة

ننشر حصاد زيارة رفات القديسة تريزا إلي كنيستها بشبرا

حصاد اليوم الثاني من زيارة رفات القديسة تريزا لكنيسة قبة الهواء (صور)

كاتدرائية 'أنطونيوس الكبير' تستقبل رفات القديسة تريزا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

11:18 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status