أحد المشاركين في بناء مسجد هيثم زكي باكيًا: "كان نفسي يشوف حب الناس ليه" (فيديو)

قال إسلام سلامة، أحد أصدقاء الفنان هيثم أحمد زكي، إن "هيثم" كان إنسانًا خلوًقًا وطيبًا للغاية، لافتَا إلى أنه كان حزين جدًا على فراقه، وفي نفس اليوم الذي توفى فيه أخذ قرارًا ببناء له مسجد في مزرعته، معقبًا: "أصدقاء هيثم كلهم ساعدوني في بناء المسجد الحمد لله"



وتابع "سلامة"، خلال حواره بتقرير مذاع على فضائية "DMC"، مساء الإثنين،: "كان نفسي هيثم يبقى موجود عشتان يشوف كمية حب البشر ليه، بداية من يوم جنازته إلى بناء هذا المسجد".



وأضاف: "كان نفسي أهديه له بناء هذا المسجد في حياته، الحمد لله، وربنا يزيده من نعيمه، وربنا يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويكتب له هذا المسجد في ميزان حسناته".



