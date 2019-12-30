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عن خرائط جوجل.. أديب لـ بدرة طلبة: "الراجل بتاع جوجل بيوصلنا غلط"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:57 م
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عمرو اديب
عمرو اديب
هدى عبدالرازق
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كشفت الفنانة بدرية طلبة، تفاصيل تقديمها خرائط جوجل بصوتها، موضحة أن ترشيحها لقيامها بالأداء الصوتي جاء نتيجة مطالب "السوشيال ميديا"، حيث تواصل معها أحد الأشخاص وعرض عليها الفكرة، وهى وافقت، منوهة بأنها لن تحل محل صوت تطبيق جوجل الحالي، ليعلق الإعلامي عمرو أديب، "إنتي برقبة الراجل بتاع جوجل، وإحنا منعرفهوش، وساعات كتير بيوصلنا غلط".
وأشار "طلبة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم توصلوا إلى أنه سيكون هناك تطبيق خرائط بصوتها، مضيفة: "هقول الجمل اللي ناس بتحبها، زي خش بعد 100 متر لمؤاخذة شمال".
وأضافت، "في حد كتر خيره عايز يكدبني.. بس الأسبوع الجاي هطلع لايف وأنا بصور"، متابعة: "هقول الحاجات اللي بيحبها الناس، كفاية أقولهم إلهي تنستر".
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