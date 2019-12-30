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تفويض نقيب الصحفيين لحل أزمة انتهاك رؤساء التحرير لميثاق الشرف

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:08 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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قالت مصادر إن مجلس نقابة الصحفيين، قام بتفويض النقيب ضياء رشوان، للتواصل مع رؤساء تحرير بعض الصحف القومية، في أزمة انتهاك بعض رؤساء تحرير الصحف لميثاق الشرف، والخوض في الحياة الشخصية لمواطنين وبعض أعضاء مجلس النقابة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ'الفجر'، أن مجلس النقابة فوض النقيب بمهلة ثلاثة أسابيع لحل الأزمة، والتواصل مع رؤساء تحرير تلك الصحف، وذلك حفاظًا لكرامة الزملاء وهيبة النقابة.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس النقابة، الذي انعقد اليوم؛ لبحث الأزمة، وشؤون المهنة والأعضاء.

وكان تقدم عدد من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية والمواطنين، بمذكرة للنقابة؛ ضد انتهاك بعض الصحف القومية لميثاق الشرف، والخوض في حياتهم الخاصة.
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الكلمات المفتاحية

نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ميثاق الشرف الصحفي ضياء رشوان الفجر

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