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فيلم "نوح" يفوز لإعلام بني سويف بجائزتي لجنة التحكيم بمسابقة "تهارقا"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:31 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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حصل فيلم "نوح" أحد أفلام مشاريع تخرج طلاب شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة بني سويف على جائزتين، الأولي جائزة "أفضل تصوير" لزينب عبد الحميد، الثانية جائزة "لجنة التحكيم" في حفل ختام توزيع جوائز مسابقة الأفلام الدولية تهارقا بالسودان Tiharaqa International Award For Cinema And Art.

يذكر أن هذا الفيلم من إخراج أبانوب يوسف وبإشراف السيدة الدكتورة إنجي أبو العز منسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، وقد شارك في العديد من المهرجانات والمسابقات وحصد العديد من المراكز، حيث أنه يحكي عن ثلاثة لاجئين من ثلاث قارات مختلفة، أصبحوا تحت الإقامة الجبرية وأصبحوا غير قادرين علي العودة بعد أن أصبحوا في حصار اللجوء، ليحاول بعضهم العودة مرة أخري للوطن، استغرق لتحضير الفيلم عام كامل، وتم تصويره في أربع دول مختلفة هم "مصر وتونس والسودان وتركيا"، مع ست جنسيات مختلفة.

يأتي هذا في إطار توجيهات ودعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام ليس فقط لطلاب الجامعة وإنما أيضًا للخريجين ومتابعة أعمالهم وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم في أعمالهم المختلفة.
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