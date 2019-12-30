أخبار ريال مدريد اليوم| مفاجآت في قائمة الراحلين عن الملكي.. والصفقة التاريخية تدق أبواب البيرنابيو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 30 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تجديد الملكي لعقد نجمه الفرنسي كريم بنزيما واقتراب نجمه الكرواتي لوكا مودريتش من الرحيل.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول ملف الراحلين عن ريال مدريد في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد قد يرحل عن الفريق بشكل رسمي في الصيف المقبل بسبب تهميشه في البرنابيو من المدرب زين الدي زيدان

ولا يعول زيدان حالياً على مودريتش في التشكيلة الاساسية بعدما قرر منح الفرصة أمام الموهوب الشاب فالفيردي لمجاورة كروس وكاسيمرو في خط الوسط.

قرار زيدان دفع مودريتش للتفكير في الرحيل عن ريال مدريد خاصة في ظل العروض المقدمة للاعب أبرزها من إنتر ميلان الإيطالي.

- ريال مدريد يجدد عقد بنزيمة

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق رسمي مع كريم بنزيمة لتمديد عقده مع الفريق في الفترة القادمة للاستمرار في البرنابيو.

واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن بنزيمة جدد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي حتي عام 2022 حيث كان من المقرر نهاية عقده الحالي في 2021.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاق جديد بتحسين الأمور المادية في عقد اللاعب وسيعلن الريال بشكل رسمي في الصيف المقبل عن تمديد عقد اللاعب.

أخبار ريال مدريد

- مدريد يجهز عرضاً تاريخياً لضم مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة مدوية، بعدما كشفت عن عرض تاريخي يجهزه نادي ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر موقع ’’لو 10 سبورت’’، أن الريال يصر على ضم مبابي في صيف 2020، خاصة في ظل الأنباء التي ربطت رغبة اللاعب بالرحيل عن حديقة الأمراء.

وأكمل الموقع الفرنسي، أن مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو، في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف نادي الإمارة الفرنسية موناكو، ولكن اللاعب يرفض محاولات الفريق الباريسي لتمديد عقده.

ووفقا لصحيفة ’’لو باريزيان’’ الفرنسية، فإن مبابي أصبح يمثل الأولوية القصوى بملف التعاقدات لدى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، والذي يعاني من العقم التهديفي خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة لو باريزيان أن إدارة ريال مدريد تسعى لضم مبابي في صفقة ستكون هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، وذلك بعدما أعد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، عرضًا بقيمة 300 مليون يورو، لإغراء إدارة باريس بإطلاق سراح اللاعب، مع احتمالية زيادة العرض إلى400 مليون يورو.

نشرة ريال مدريد

- ريال مدريد وليفربول كابوس يهدد برشلونة في دوري الأبطال

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن الفريقان اللذان تخشى جماهير برشلونة من مواجهتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الحالية.

وقامت الصحيفة الإسبانية بعمل استفتاء حول الأندية التي يخشى البارسا من مواجهتها، وتصدر فريق ليفربول الإنجليزي قائمة الفرق التي لا تفضل إدارة برشلونة مواجهتهم خلال البطولة الحالية من دوري أبطال أوروبا بنسبة 44% نظرًا لحالة التوهج التي يمر بها الفريق خلال العامين الأخيرين، والريمونتادا التاريخية التي كانت سببا في إقصاء الفريق الكاتالوني العام الماضي.

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بقائمة الأندية التي يخشى برشلونة مواجهتها، بعدما بعدما حصل على نسبة تصويت بلغت 22.66% وهي التي زادت عقب مباراة الكلاسيكو الأخيرة على ملعب كامب نو.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 11.33% من الأصوات.

- جاريث بيل إلى توتنهام في يناير من أجل إريكسن

افادت بعض التقارير أن جاريث بيل مهاجم ريال مدريد قد ينضم إلى توتنهام هوتسبر في صفقة من شأنها أن تدفع كريستيان إريكسن إلى التحرك في الاتجاه المعاكس.

كان بيل مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال من مدريد خلال نافذة الانتقالات الصيفية ، لكنه ظل في النهاية مع نادي زين الدين زيدان وكان منتظماً هذا الموسم.

في غضون ذلك ، سيرى إريكسن انتهاء صفقته مع سبيرز في الصيف المقبل ، وليس من المتوقع أن يبقى اللاعب الدولي الدنماركي مع فريق جوزيه مورينيو بعد نهاية الحملة.

وفقًا لـ AS ، قد يقدم توتنهام مبلغًا قدره 26 مليون جنيه إسترليني مقابل إريكسن لبيل ، الذي كان يعتقد أنه قريب من الانتقال إلى الدوري الصيني الممتاز في المراحل الأخيرة من نافذة الصيف.

آخر أخبار ريال مدريد

- ريال مدريد يمنع خروج نجم الفريق في يناير

من المرجح أن يشهد خاميس رودريجيز الموسم في ريال مدريد ، على الرغم من الاهتمام المزعوم من الأندية الأخرى.

منذ عودته من فترة الإعارة البالغة عامين مع بايرن ميونيخ خلال الصيف ، تم ربط رودريجيز بخروج نهائي من بيرنابيو.

يقال إن إيفرتون وأتلتيكو مدريد يراقبان الوضع قبل العروض المحتملة خلال نافذة الانتقالات لشهر يناير.

ومع ذلك ، في حين كان يعتقد أن ريال مدريد كان مستعدًا للتخلي عن صانع الألعاب ، إلا أن صحيفة الأس يدعي أن لوس بلانكوس يعتزم الاحتفاظ بكولومبيا دوليًا حتى نهاية الحملة.

- استطلاع رأي يشعل حربا بين برشلونة وريال مدريد على 6 نجوم

يسعى أعضاء نادي برشلونة للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهدف الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

وبحسب استطلاع للرأي بين أعضاء برشلونة، أعدته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن 48.66 % يريدون مبابي والمطلوب بشدة في ريال مدريد يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 15.66 %.

وذهب المركز الثالث بنسبة 12.66 % لمن لم يجيبوا على الاستطلاع أو أجابوا بـ "لا أعلم" بعد سؤالهم عن أكثر مهاجم يودون ضمه للفريق الموسم المقبل.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بتأييد 8.33 % من الأعضاء.

واحتل البرازيلي نيمار، المرتبة الخامسة بـ 7.33 % ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33 %، وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سابعا بواقع 2 %.

وتساوى الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج والمصري محمد صلاح نجم ليفربول بنسبة 0.33 %، وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البارسا.

- كورتوا: أريد كتابة التاريخ مع ريال مدريد

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أنه يتطلع لصناعة التاريخ مع النادي الملكي من خلال تحقيق البطولات التي يشارك فيها.

وتحدث كورتوا في مقابلة مع صحيفة الماركا الإسبانية :"ريال مدريد يرغب في الفوز بكل شيء ، الآن السوبر الإسباني و من ثم كأس الملك وبعد ذلك الدوري و دوري الأبطال، الجميع هنا يرغب في الفوز بكل الألقاب ، أريد حقا صنع التاريخ في ريال مدريد".

وأضاف :"بعد المباراة ضد برشلونة أظهرنا بأننا نستطيع التغلب على أي فريق و لعب كرة القدم بشكل جيد".