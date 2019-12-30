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سخرت من سمية الخشاب وسعيدة بطلاق وائل كفوري.. لميس الحديدي لأبلة فاهيتا "خرابة بيوت"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:57 م
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ابلة فاهيتا
ابلة فاهيتا
لمياء علي
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أطلت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا منذ قليل ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي وذلك من خلال برنامجها القاهرة الآن الذي يعرض على فضائية «العربية الحدث»، كل إثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وخلال الحلقة، تحدثت أبلة فاهيتا عن عام 2019 وكيف كان معها وماذا تعلمت منه، وسخرت من الفنانة سمية الخشاب، عندما وجهت لها الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا حول الشئ الذي ليس له قيمة في هذه السنة لترد قاىلة: عرفت إن الطحال يالميس ملوش أي لازمه.

وعن أفضل خبر سمعته في عام 2019، كشفت عن سعادتها الغامرة بانفصال وائل كفوري عن زوجته لترد عليها لميس قائلة: ياساتر عليكي خرابة بيوت، ليه كدا بس.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول لأبلة فاهيتا وذلك بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الإعلامية.
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