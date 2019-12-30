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عاجل.. قرار هام من المحكمة في قضية خلع سارة نخلة وأحمد عبدالله محمود

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:26 م
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سارة نخلة واحمد عبدالله محمود
سارة نخلة واحمد عبدالله محمود
الفجر الفني
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وجهت الكاتبة حنان البنبى والدة الفنان أحمد عبدالله محمود، الشكر للقضاء المصرى عقب صدور حكم محكمة بتاريخ اليوم 30 ديسمبر من عام 2019، برفض دعوى الطلاق للضرر المرفوعة من الممثلة سارة جهاد نخلة ضد زوجها الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود، والتى قبلت برفض الدعوى، وعلقت البنبى فى تصريح خاص قائلة :"أشكر القضاء المصرى النزيه، كنت واثقة فيه جدا جدا، والحمد لله ربنا نصر ابنى".

وكانت الفنانة سارة نخلة، أعلنت رفعها قضية "خلع"، لتنفصل رسميا عن الفنان أحمد عبد الله محمود، حيث تشهد ساحات المحاكم العديد من الأزمات والمشاكل بين أحمد عبد الله محمود و سارة، لرغبة الأخيرة فى الطلاق.

وكتبت سارة عبر حسابها على "فيس بوك"، "بما أنه كان عاماً مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة و غيرها من المحاكم فحبيت ابتدى سنة جديدة بعيدا عن كل دا و كان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص ... النهاردة عملت قضية خلع و تنازلت عن كل حقوقى الزوجية مقابل حريتى و طلاقى عشان ابقى فاضية لشغلي و حياتى".

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الكلمات المفتاحية

واحمد عبدالله محمود سارة نخلة احمد عبدالله محمود

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