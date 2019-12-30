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فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
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شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره لوزيرن السويسري تطورات جديدة في الساعات الماضية لحسم صفقة النيجيري إيليكي مهاجم الفريق السويسري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

 

ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بضم النيجيري إيليكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم رافضاً العروض التي قدمتها لجنة التخطيط بالنادي الأحمر برئاسة محسن صالح في الأيام الماضية.

 

ويقود أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأحمر مفاوضات مع نادي لوزيرن السويسري من أجل حسم النيجيري إيليكي بمعاونة جلال عز نجم الأهلي السابق في تنس الطاولة والذي عرض تمويل الصفقة ويقيم في سويسرا حالياً.

 

وتراجع نادي لوزيرن السويسري عن شروطه بالحصول على 3 ملايين دولار من أجل بيع إيليكي للنادي الأهلي مع نسبة 20% من عائد بيعه لأي ناد في الفترة القادمة.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن نادي لوزيرن السويسري طلب من النادي الأهلي الحصول على 4 ملايين دولار مقابل انتقال إيليكي إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم عن طريق البيع النهائي مع التخلي عن بند إعادة البيع المقدر بـ20% من قيمة انتقاله إلى الأهلي إلى أي فريق أخر إذا ما تمت الصفقة في يناير المقبل بنجاح بعد مفاوضات الطرفين.

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