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لقطة المباراة.. إصابة قوية لحكم لقاء الهلال والعدالة (فيديو)
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:18 م
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تعرض الحكم السلوفيكي إيفان كروزنياك لإصابة قوية خلال إدارة مباراة الهلال السعودي والعدالة مساء اليوم في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
ولم يستطع حكم اللقاء استكمال المباراة بعد تعرضه لتدخل قوي من احد لاعبي فريق العدالة بالدقيقة 67 بدون قصد حيث كان ينظر الحكم للكرة ويعود بظهره فاصطدم به اللاعب دون قصد.
وحاول الجهاز الطبي إسعاف الحكم السلوفاكي الذي بدا متأثرا بالإصابة ولكن غادر الملعب في النهاية وشارك خالد صلوي الحكم الرابع بديلاً له لاستكمال الدقائق المتبقية من اللقاء.
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