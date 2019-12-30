الجوازات: الالتزام بإجراءات الخارجية شرط لتمديد تأشيرة خروج التابعين وعودتهم





قالت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، إن "الالتزام بالإجراءات المقررة لدى وزارة الخارجية شرط لتمديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين خارج المملكة، كون الوزارة جهة الاختصاص بهذا الشأن".





وتتيح الخدمة المتاحة عبر وزارة الخارجية السعودية، للمواطن طلب تمديد عودة لمكفوله الذي انتهت صلاحية تأشيرة عودته، كما تتيح للمقيمين طلب تمديد عودة لعوائلهم الذين انتهت صلاحية تأشيرة عودتهم، للجهة الحكومية تمديد العودة لأحد موظفيها لمن لديهم تأشيرة عودة منتهية.





ويحق للشركة أو المؤسسة لتمديد عودة أحد منسوبيها لمن لديهم تأشيرة عودة منتهية، وللمنظمات غير الحكومية وجمعيات النفع العام والخيرية التمديد لعودة أحد مكفوليها لمن لديهم تأشيرة خروج وعودة منتهية، كما يحق للبعثة أو المنظمة تمديد العودة لاحد منسوبيها لمن لديهم تأشيرة خروج وعودة منتهية.





وللحصول على الخدمة يشترط أن تكون مدة بقاء الشخص المطلوب التمديد له خارج المملكة تجاوزت 7 أشهر للمقيمين للعمل و13 شهر للزوجة والأولاد، وفي حال عدم تجاوز هذه المدة فيكون تقديم الطلب مباشرة إلى السفارة المعنية، مع تعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الالكترونية لوزارة الخارجية وتصديقه إلكترونيًّا من جهة العمل أو من الغرفة التجارية، وتسجيل رقم وتاريخ موافقة وزارة الداخلية للتمديد.





هذا ويشترط للحصول على الخدمة أن تكون الإقامة سارية المفعول للشخص المطلوب، مع إدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم، وبالنسبة لتمديد العودة لزوجات المواطنين فانه يتم طلبها من السفارة بغض النظر عن المدة طالما أن الإقامة سارية المفعول.



