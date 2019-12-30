عاجل.. يوفنتوس يصفع إنتر ميلان ويخطف جوهرة بارما





ذكرت تقارير صحيفة إيطالية، أن فريق نادي يوفنتوس إتفق مع نادي أتالانتا الإيطالي، على ضم النجم السويدي الدولي الشاب ونجم خط وسط بارما "ديان كلوسيفسكي" لصفوف السيدة العجوز.





ويلعب النجم صاحب الـ 19 عاماً مع بارما معاراً لمدة عام من فريق أتالانتا الإيطالي.





وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، عبر شبكة فوتبول إيطاليا، أن قيمة الصفقة ستتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.





وأضافت الشبكة الإيطالية، أن البيانكونيري سيترك اللاعب معاراً مع بارما حتى نهاية إعارته، على أن يلتحق بالفريق في يونيو المقبل.





وزعمت لا جازيتا ديللو سبورت، أن قيمة الصفقة ستبلغ 35 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 15 مليون كمتغيرات، إلا أن سكاي أفادت أن الصفقة ستبلغ 30 مليون يورو و 10 ملايين متغيرات.





وسيمتد تعاقد كلوسيفسكي حتى عام 2024، على أن يتراوح راتبه السنوي من 2 إلى 3 ملايين يورو، بعد أن تم الإتفاق على البنود الشخصية.





وبذلك سيكون يوفنتوس قد وجه صفعة قوية لإنتر ميلان الذي إرتبط باللاعب طوال الفترة الماضية.



