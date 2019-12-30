صحيفة إفريقية تتجاهل صلاح.. وأول رد من عصام الحضري

حرص عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على التعليق على تواجده ضمن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في إفريقيا خلال العقد الماضي.

وكانت صحيفة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية قد وضعت عصام الحضري ضمن قائمة الأفضل في إفريقيا بجانب العديد من اللاعبن المميزين ومن أبرزهم نجم ليفربول الحالي، السنغالي ساديو ماني.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الحمد لله دائماً أبدًا، كشفت صحيفة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية الشهيرة، عن التشكيل المثالى لأفضل 11 لاعب فى قارة أفريقيا خلال العقد الأخير".

وشهدت التشكيلة المثالية وفقا للصحيفة الجنوب إفريقية العديد من المفاجآت بغياب اسم النجم المصري محمد صلاح أو محمد أبو تريكة، وكان العربي الثاني بالقائمة هو مهدي بنعطية نجم يوفنتوس السابق، والدحيل القطري الحالي.

وضمت التشكيلة المثالية كل من النيجيري جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي السابق، وأحمد موسى جناح النصر السعودي الحالي، بالإضافة إلى الإيفواري يايا توريه ومواطنه سيرجي أوريه، السنغالي ساديو ماني ومواطنه كاليدو كوليبالي، الغاني أسامواه جيان مومواطنه كوادو أسامواه والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.