مشادة كلامية على الهواء بين برلماني ومدير البيئة بالقليوبية بسبب مصنع "أبو زعبل" (فيديو)

نشبت مشادة كلامية على الهواء بين محمد عبدالله مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية، وبين رضوان الزياتي، عضو مجلس النواب حول مدى أضرار الانبعاثات التي تصدر من مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية على حياة القرى المحيطة به.



وبدأت الواقعة، عندما قال النائب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين إن محمد عبد الله مسئول عن الشجر وليس الأسمدة والمواد الكيماوية".



ورد محمد عبد الله مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية: "أنا مسئول عن البيئة في محافظة القليوبية بكل مصانعها وبأشجارها وأنا أتحدث كلام علمي والمياه التي تصرف في ترعة الإسماعيلية لها تراخيص ونقوم بتحليلها للتأكد أنها مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن مديرية الري والصرف في القليوبية تراجع التحليل والنائب يتكلم بحديث غير علمي ويتحدث بكلام مرسل.



ولفت إلى أن هناك مصانع كثيرة في القليوبية ويشرف عليها، ووزارة البيئة قامت بإنشاء وحدة رصد للتأكد من أن الانبعاثات لا تهدد المواطنين، معلقا: " إحنا مش ضد الناس ولا مصلحة لنا مع المصنع والشركة وننتظر تقرير وزارة البيئة عن المصنع.



وانتقد النائب حديث مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية قائلًا: "الموضوع أكبر من حضرتك.. وزيرة البيئة اللي ترد.. أنا اتعمل عليها ضغوط كبيرة من مسئولين كبار في المصنع عشان أترك الموضوع.. بس أنا مردتش"، ليرد عليه قائلًا: "يعني أيه أكبر مني!!.. لو عايز وزيرة البيئة أنا انسحب.. وكلام هناك ضغوط من مسئولين معنديش تعليق عليه".



وتابع عضو مجلس النواب: "هذا المصنع يحتاج إلى مليار جنيه حتى يستكمل الاشتراكات البيئية، وكل أجهزة المصنع بدائية".