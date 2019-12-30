قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي.. استبعاد باهر المحمدي لأسباب تأديبية

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة إنبي بعد غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.









واستبعد الجهاز الفني للدراويش باهر المحمدي مدافع الفريق لأسباب تأديبية.





وضمت القائمة كلًا من :-





حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي





خط الدفاع: محمود البدري – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد هاشم





خط الوسط: محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدي ذكي – محمد صادق





خط الهجوم: حازم مرسي – محمد الشامي – وجيه عبدالحكيم.



