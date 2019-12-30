Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجهولان يسرقان قرط ذهبي لطفلة في الشارع بشبين القناطر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:05 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
Advertisements
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة قيام مجهولين باستيقاف طفلة باحد الشوارع الحيوية بمدينة شبين القناطر وسرقة قرضها الذهبي في وضح النهار بالقرب من بنك التنمية الزراعي بالمدينة حيث رصدت كاميرات المراقبة الواقعة ولكن المتهمين نجحا في إرتكاب جريمتهما والهرب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من ولي امر الطفلة الطفلة “مريم. م. خ” 9 سنوات فى الصف الثالث الابتدائي بتعرض أبنته لحادث سرقة قرطها الذهبي على يد مجهولين يركبان سيارة “بيجو” أحدهما يقود السيارة والآخر نزل وسرق القرط من اذنها وفر هاربا مع زميله حيث وقعت الجريمة في منطقة البنك الزراعي والموقف العمومي علي طريق "مسطرد –شبين القناطر".

وأضاف ولي الامر في بلاغه أن أبنته لجأت عقب الحادث لصيدلية في مكان الواقعة حيث إصيبت بصدمة نفسية وترفض الخروج وحدها إلى الشارع بعد الحادث، سلم ولي الأمر أجهزة الأمن فيديو لإحدى كاميرات المراقبة رصد الواقعة بالكامل.
 
وكان رواد التواصل الإجتماعي قد تداولوا على صفحات الفيسبوك لواقعة سرقة قرط ذهبي لطفلة صغيرة وإصابتها بالذعر بعد الحادث حيث ناشد النشطاء من يتعرف على الجناة أن يبلغ أسرة الطفلة وأجهزة الأمن للمساهمة في ضبط الجناة فى أسرع وقت مؤكدين انها حوادث متكررة بشكل كبير في دائرة المركز والمدينة. 

وعلى الفور تشكل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، حيث يجري فحص فيديو الواقعة للوصول للجناة وتحديدهم وضبطه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر سرقة حوادث اخبار

أخبار تهمك

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ يوم

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الأمور حسمت بالفعل.. ميلان الإيطالي يضم أول الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار هام من المحكمة في قضية خلع سارة نخلة وأحمد عبدالله محمود

منذ أقل من ساعة

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ أقل من ساعة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| مفاجآت في قائمة الراحلين عن الملكي.. والصفقة التاريخية تدق أبواب البيرنابيو

منذ ساعة الا ربع

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ 38 دقيقة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

"شنقها ووضعها في شوال".. ضبط عامل قتل طفلة بطريقة بشعة لسرقة قرطها الذهبي بـ"سوهاج"

أمن القليوبية يعيد سيارة عضو مجلس نواب القناطر بعد سرقتها بساعات

3 أشقاء يقتلون طفلة خنقا لسرقتها بالإسكندرية

لسرقة قرطها الذهبي.. كشف غموض مقتل الطفلة "سندس" بالإسكندرية

'أعز ماعندي راح'.. 'الفجر' داخل منزل أسرة طفل كرداسة المذبوح.. والكاميرات بداية الخيط

ضبط سائق خطف أطفال لسرقة مشغولاتهم الذهبية في بني سويف

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

10:21 م

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

03:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status