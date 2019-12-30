مجهولان يسرقان قرط ذهبي لطفلة في الشارع بشبين القناطر



وأضاف ولي الامر في بلاغه أن أبنته لجأت عقب الحادث لصيدلية في مكان الواقعة حيث إصيبت بصدمة نفسية وترفض الخروج وحدها إلى الشارع بعد الحادث، سلم ولي الأمر أجهزة الأمن فيديو لإحدى كاميرات المراقبة رصد الواقعة بالكامل.



وكان رواد التواصل الإجتماعي قد تداولوا على صفحات الفيسبوك لواقعة سرقة قرط ذهبي لطفلة صغيرة وإصابتها بالذعر بعد الحادث حيث ناشد النشطاء من يتعرف على الجناة أن يبلغ أسرة الطفلة وأجهزة الأمن للمساهمة في ضبط الجناة فى أسرع وقت مؤكدين انها حوادث متكررة بشكل كبير في دائرة المركز والمدينة.



وعلى الفور تشكل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، حيث يجري فحص فيديو الواقعة للوصول للجناة وتحديدهم وضبطه.

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة قيام مجهولين باستيقاف طفلة باحد الشوارع الحيوية بمدينة شبين القناطر وسرقة قرضها الذهبي في وضح النهار بالقرب من بنك التنمية الزراعي بالمدينة حيث رصدت كاميرات المراقبة الواقعة ولكن المتهمين نجحا في إرتكاب جريمتهما والهرب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من ولي امر الطفلة الطفلة “مريم. م. خ” 9 سنوات فى الصف الثالث الابتدائي بتعرض أبنته لحادث سرقة قرطها الذهبي على يد مجهولين يركبان سيارة “بيجو” أحدهما يقود السيارة والآخر نزل وسرق القرط من اذنها وفر هاربا مع زميله حيث وقعت الجريمة في منطقة البنك الزراعي والموقف العمومي علي طريق "مسطرد –شبين القناطر".