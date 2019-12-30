أسعار الذهب تحافظ على مكاسبها السنوية بنهاية تعاملات اليوم





حافظت أسعار الذهب على المكاسب السنوية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن سجلت أعلى مستوي في 3 أشهر خلال تعاملات الأسبوع، لترتفع بشكل طفيف اليوم للجلسة الخامسة على التوالي.





وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.01 بالمائة ليسجل 1518.60 دولار للأوقية.









وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1515.17 دولار للأوقية.





وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار وبنحو 0.2 بالمائة ليسجل 96.694.