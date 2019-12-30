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أسعار الذهب تحافظ على مكاسبها السنوية بنهاية تعاملات اليوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:27 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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حافظت أسعار الذهب على المكاسب السنوية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن سجلت أعلى مستوي في 3 أشهر خلال تعاملات الأسبوع، لترتفع بشكل طفيف اليوم للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.01 بالمائة ليسجل 1518.60 دولار للأوقية.


وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1515.17 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار وبنحو 0.2 بالمائة ليسجل 96.694.
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الكلمات المفتاحية

المؤشر الرئيس العقود الأجلة التسليم الفوري اسعار الذهب

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