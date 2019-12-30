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إزالة ١١ مكمورة فحم مخالفة بدمياط (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:28 م
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مكامير الفحم بدمياط
مكامير الفحم بدمياط
هند الشيال
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تحركت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدي خاطر، لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية الرياض مركز كفرالبطيخ.

وأسفرت عن تنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقريتي الرياض والبساتين مركز كفرالبطيخ، حيث أسفرت عن تنفيذ  10 قرارات إزالة لعدد 11 مكمورة على مساحة 1650 متر مربع تحت إشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى، ومحمد حزمان مدير ادارة البيئة، ومحمد عبد السلام مدير المتابعة، وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين، وأحلام الدنجاوي رئيسة قرية الرياض.

تم إزالة المكامير المخالفة وتحرير محاضر شرطية بالمخالفات، حيث أنه من المقرر إزالة كافة المكامير، وتم حصر المكامير المخالفة في نطاق مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط.

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مكامير الفحم بدمياط مصر دمياط اخبار

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