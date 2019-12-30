الأهلي يحصد نصيب الأسد من جوائز "الفجر" للأفضل في 2019

توج النادي الأهلي بالعديد من الجوائز في استفتاء موقع وجريدة "الفجر" لاختيار الأفضل في عام 2019، بعد النجاحات التي حققها النادي في كل القطاعات خلال العام الحالي.

وحصل الأهلي على جائزة أفضل نادٍ في مصر عن عام 2019، وذلك بعد الإنجازات التي حققها في جميع الألعاب الرياضية، بينما حصد محمد الشناوي جائزة أفضل حارس، وحصل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر، على جائزة أفضل لاعب محترف في الدوري.

وزار وفد من مؤسسة موقع وجريدة "الفجر" مقر النادي بالجزيرة، وسلم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، درع أفضل نادٍ، كما تسلم الشناوي ومعلول جائزتي الأفضل عن العام.

ووجه عبد الحفيظ الشكر للقائمين على الاستفتاء، مؤكدًا اعتزاز النادي بالمؤسسات الإعلامية ودورها في خدمة الرياضة بشكل عام.