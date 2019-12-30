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"الأرصاد": درجات الحرارة في هذه المنطقة تحت الصفر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:19 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في هذا التوقيت من العام في معدلها الطبيعي، ولكن هناك رياح جنوبية جافة وهو ما زاد الشعور ببردوة الطقس، معقبا: "الرياح الجنوبية اللي جاية نقلت المناخ القاري من الصحراء، وبيكون تلاجة".

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن المناطق الغربية تقل درجة الحرارة بها عن 5 درجات ليلا، منوها بأن درجات الحرارة في سيوة تحت الصفر.

وأضاف أنه يمكن الاستمتاع بالعام الجديد، ولكن مع ارتداء الملابس الشتوية، منوها بأن درجات الحرارة قد تشهد انخفاض بمعدل درجتين الفترة المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

سيوة دراجة الحرارة حالة الطقس الأرصاد

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