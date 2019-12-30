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"الفجر" يكرم "شناوي" الأهلي كأفضل حارس مرمى في 2019
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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الفجر الرياضي
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حرص موقع وجريدة "الفجر" على تكريم الأفضل من الرياضيين في عام 2019، والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين وحُراس المرمي والمدربين، في كافة الألعاب الفردية والجماعية.
وكما هي العادة
في كل عام، فإن موقع "الفجر"
وضع استفتاء لاختيار أفضل حارس مرمى في عام 2019، وجاءت منافسة شرسة بين العديد من
الأسماء التي فرضت نفسها بقوة كثنائي الزمالك محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش،
وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، بالإضافة إلى محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة
القدم بالنادي الأهلي.
واختار زوار
موقع الفجر عبر الاستفتاء محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، ليكون الأفضل في عام
2019، والذي ساهم بقوة في فوز الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين.
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