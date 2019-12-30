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تامر أمين: 2020 سيكون عاما "كبيسا"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:08 م
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تامر أمين
تامر أمين
هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلام تامر أمين، المصريين باقتراب العام الجديد 2020، متمنيا أن كون عام سعيد على جميع المصريين، مضيفا: "يا رب تكون سنة حلوة".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن 2020 سيكون عام كبيس حيث أنه وفقا للتاريخ الميلادي، فأنها السنة التي سيكون فيها شهر فبراير 29 يوم، مضيفا: "هى اسمها سنة كبيسة، ولكن يا رب تكون سنة نميسة من حيث الأحداث والأماني".

ولفت إلى أن قناة النهار ستقدم غدا يوم احتفالي ومسابقات للاحتفال بالعام الجديد، وستستمر الاحتفالية حتى الساعات الأولى من العام الجديد، معقبا: "دي أخر حلقة في 2019".
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الكلمات المفتاحية

تامر أمين أعوام كبيسة 2020

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