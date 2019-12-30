«الفجر» يُكرم علي معلول كأفضل محترف في الدوري المصري 2019

حرص موقع وجريدة "الفجر" على تكريم الأفضل من الرياضيين في عام 2019، والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين وحُراس المرمي والمدربين، في كافة الألعاب الفردية والجماعية.









وجاء النجم التونسي علي معلول الظهير الإيسر لفريق الأول في المرتبة الأولي كأفضل لاعب محترف داخل بطولة الدوري المصري بالموسم الماضي وذلك بناءاً على تصويت الجماهير في استفتاء موقع "الفجر الرياضي".













ووقع الاختيار على النجم التونسي معلول متفوقاً عن جميع المرشحين في الاستفتاء ليحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري.









وحرص وفد من موقع "الفجر الرياضي" على تسليم درع أفضل محترف في الدوري المصري لظهير الأهلي علي معلول داخل مقر النادي وفقاً لما قدمه اللاعب بالموسم الماضي من نجاحات مع الفريق الأحمر.