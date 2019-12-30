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"لوفتهانزا" تلغي 180 رحلة طيران بسبب الإضراب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:59 م
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طائرات لوفتهانزا
طائرات لوفتهانزا
وكالات
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ألغت شركة لوفتهانزا للطيران  180 رحلة جوية في ألمانيا للإلغاء  بسبب إضراب طاقم الطيران في شركة مع الخلافات على الأجور.

وأعلنت نقابة المضيفين الجويين في ألمانيا، يوم الجمعة، عن إضرابات بداية من يوم الإثنين وحتى الأربعاء هذا الأسبوع في الخطوط الجوية الألمانية الاقتصادية "جيرمين وينجز" التابعة لـ"لوفتهانزا"، قائلة إنه تم إحراز تقدم ضئيل في المحادثات مع إدارة لوفتهانزا.

وقالت متحدثة باسم شركة لوفتهانزا، إنه تم إلغاء حوالي 15 بالمائة من الرحلات الجوية من شركة "يورو وينجز" الألمانية المملوكة لـ"لوفتهانزا".

وكانت غالبية الرحلات الملغاة محلية، وعرض على المسافرين الذين تعرضت رحلاتهم للتأجيل تذاكر القطار إلى وجهاتهم أو حصلوا على مقعد في رحلات جوية أخرى تابعة لشركة لوفتهانزا.

ويتعلق نزاع المفاوضات الجماعية بالنسبة لموظفين لوفتهانزا البالغ عددهم 22 ألف موظف بالأجور وظروف العمل وغيرها من القضايا.
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