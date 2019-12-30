عميد زراعة المنوفية عن وجود 12 خطئا بامتحان: 'الطلاب مشتكوش' (فيديو)

علق الدكتور أيمن حافظ، عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية على وجود 12 خطئًا في أحد الامتحانات بالجامعة، قائلًا: "لم يشكوا الطلاب من هذه الأخطاء أثناء المرور على اللجان، وأثناء تقييم الأسئلة وجدنا هذه الأخطاء اللغوية".



وتابع "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الجامعة قامت باستدعاء اللجنة التي قامت بوضع هذا الامتحان، لأنه لا يصح أن توجد مثل هذه الأخطاء من قبل أساتذة الجامعة، معقبًا: "بس الأخطاء لم تتعلق بلب الأسئلة، وهي عبارة عن أخطاء في الهمزة أو نقطة أو فصلة".



ولفت إلى أن الكلية قامت بإعداد محضر بهذه الواقعة، وتم رفعه لرئيس جامعة طنطا، لاستجواب السادة أعضاء التدريس.

