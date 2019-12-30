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تغريم الـ "فيسبوك" 1.6 مليون دولار بسبب تسريب البيانات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:53 م
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وزارة العدل البرازيلية
وزارة العدل البرازيلية
وكالات
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حكمت وزارة العدل في البرازيل  تغريم شركة "فيسبوك" بنحو 6.6 مليون ريال برازيلي (1.64 مليون دولار أمريكي) بسبب مشاركة بيانات المستثمرين بشكل غير صحيح.

وقالت الوزارة  في بيان صادر اليوم الإثنين، إن الغرامة تتعلق بفضيحة مشاركة بيانات المستخدمين مع "كامبريدج أنالاتيكا" في 2018، بحسب وكالة "رويترز".

وتعرضت "فيسبوك" لغرامات كثيرة من العديد من دول العالم على خلفية فضيحة اختراق بيانات نحو 87 مليون مستخدم عالمياً تقريباً  مع شركة الاستشارات كامبريدج أنالاتيكا".

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