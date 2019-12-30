موعد مباراة مان سيتي القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

يخوض فريق مان سيتي لقاءً هاماً، الأربعاء المقبل الموافق 1/1/2020، في منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





مان سيتي وإيفرتون





ويدخل مان سيتي المباراة ةهة منتشي، بعد فوز غالي على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في إطار مبارايات الجولة الـ20من بطولة "البريمير ليج".





مان سيتي يفوز





وقدم مان سيتي بقيادة جوارديولا المدير الفني للفريق، آداءً مميزاً ولاسيما في الشوط الثاني من المباراة، والذي شهد تسجيل هدفين، لأجويرو مهاجم الفريق، ونجم الوسط دي بروين، في المباراة التي استضافها ملعب "الاتحاد"، معقل السيتيزين.





مان سيتي في المركز الثالث





ويقع مان سيتي في المركز الثالث، من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله إلى النقطة 41 بفوزه على تشيفيلد يونايتد، الذي تجمد رصيده بعلى 29 نقطة بعد خسارته بهدفين دون رد، ويواصل السيتي مطاردة ليستر من أجل الحصول على المركز الثاني، ليضمن مقعدًا في دوري الأبطال العام المقبل.





ترتيب مان سيتي في الدوري





ويغرد ليفربول وحده في الصدارة، بفاررق كبير عن الوصيف ليستر سيتي، وصاحب المركز الثالث رفاق بيب جوارديولا مان سيتي برصيد 41 نقطة.



