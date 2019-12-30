موقع كويتي يعرض أكبر باب في العالم بالحرم المكي (فيديو)

تداول عدد كبير من النشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" ، فيديو يستعرض أكبر باب في العالم موجود بالحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، نقلاً عن موقع كويتي.

يشار إلى ان هذا الباب هو رقم 100 في الحرم المكي، والذي يعد أكبر باب في العالم في إطار التوسعة الجديدة، ومن المقرر أن يتم افتتاح هذه التوسعة بالحرم المكي في شهر رمضان المقبل، والتي شهدت أعمال تطوير واسعة على مستوى عالي من الدقة.