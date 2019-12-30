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غدًا.. ياسمين نيازي تحتفل مع جمهورها برأس السنه في "صباحك مصري"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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ياسمين نيازي
ياسمين نيازي
الفجر الفني
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تحل النجمة ياسمين نيازي، غدًا ضيفة برنامج "صباحك مصري"، علي قناه Mbc مصر وذلك احتفالا بالعام الجديد في ليله رأس السنة مع جمهورها.

ويذاع البرنامج على الهواء مباشرة في الساعة الحاديه عشر ظهرًا ومن المقرر أن تقوم "ياسمين" بغناء العديد من أشهر أغانيها احتفالا بالعام الجديد، وتعلن عن العديد من اأعمالها المقبلة التي تقوم بالتحضير لها في العام الجديد .

وحلت النجمة ياسمين نيازي، ضيفة أحدث حلقات برنامج "ساعة سعيدة" مع النجم المغربي عبد الفتاح الجريني وبمشاركة النجم المغربي فؤاد زبادي، ومن المقرر أن تذاع الحلقة خلال الأيام القادمة.

وحضرت "ياسمين" بصحبه مدير أعمالها سيكا سمير، وقامت بغناء العديد من أشهر أغانيها كما قامت بعمل ديو غنائي مع النجم عبد الفتاح الجريني، خلال الحلقة وتفاعل معها الحضور .

كما ظهرت "ياسمين" خلال الحلقه بأطلالة رائعة خطفت الأنظار بفستان من مصمم الأزياء محمود غالي و تصفيف الشعر لهيثم دهب و الميك أب لأحمد الخواجة وشيكو واستمرت الحلقه لمده أكثر من ساعتين ما بين الغناء والحديث عن اعمالها الفنية الفترة القادمة.

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