رئيس جامعة طنطا: شكل بعض الطلاب يصلح للملاهي الليلية (فيديو)

عقب مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، على منع دخول الطلاب بشعر طويل أو بنطلونات "مقطعة" للحرم الجامعي، قائلًا: "الجامعة رصدت الفترة الأخيرة وجود زي لبعض الطلاب لا يليق بالطالب الجامعي، وشكل بعض الطلاب أقرب بالذهاب إلى الملاهي الليلية وليس الجامعة".



وتابع "سبع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الجيل الجديد ليس له أي سمات أو هوية، وطول الشعر بالنسبة للشباب لا يتعلق بالحرية الشخصية، خاصة أن بعض الطلاب شكله يخرج عن الشكل المقبول تمًامًا، لافتًا إلى أن الحرية سلاح خاطئ أذا أسيء استخدمها.



وأشار إلى أن هذا القرار موجود في الكثير من الجماعات، وطول الشعر للشباب لا يتسم مع العرف والسمات والهوية المصرية، متابعًا: "احنا بنربي رجالة وفتيات، لكي يكونوا قيادات للمجتمع الفترة المقبلة".

