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البورصات الأوروبية تسير على خطي "وول ستريت" بنهاية التعاملات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:56 م
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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
وكالات
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سارت البورصات الأوروبية على خطي البورصة الأمريكية "وول ستريت" بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليفقد كلاهما المستويات القياسية، مع تراجع حجم التداولات مع اقتراب عطلة العام الجديد.

وتلون شاشات البورصات الأوربية باللون الأحمر على البورصات الأوروبية، وجاءت جميع القطاعات في النطاق السالب في ختام جلسة اليوم عدا أسهم البنوك.

وفي التطورات التجارية، ذكر تقرير صحفي أن الصين والولايات المتحدة سيوقعان المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في عطلة الأسبوع الجاري.

وسجلت البورصات الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة بنهاية التعاملات الجمعة الماضية، بدعم التفاؤل العام إزاء مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 416.17 نقطة.

وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنحو  0.7 بالمائة ليسجل 7587.05 نقطة.

وخسر مؤشر "داكس"  الألماني بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 13289.01 نقط.

وهبط مؤشر  "كاك" الفرنسي بنحو 0.9 بالمائة ليسجل مستوى 5982.2 نقطة.

وارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1212 دولار.
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