Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الهيئة العامة للرياضة يستعرض متطلبات أندية الدرجة الثانية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بعاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، برؤساء أندية الدرجة الثانية، وذلك في حضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

زدار خلال الاجتماع استعراض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الثانية وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة، التي تشارك فيها أندية الدرجة الثانية وفي مقدمتها مسابقات كرة القدم بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى إطلاع رئيس مجلس إدارة الهيئة على الجوانب المالية لأندية الدرجة الثانية ومتطلبات المرحلتين الحالية والقادمة من الموسم الرياضي 2019 - 2020م.

الهيئة العامة للرياضة السعودية
كانت تعرف سابقاً باسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتقوم مقام وزارة الشباب والرياضة في البلدان الأخرى يرأس مجلس إداراتها حالياً الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وقد تأسست في عام 1394 هـ / 1974م، وكان أول رئيس لها هو الأمير عبد الله الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. برشلونة يفقد أول نجومه في السوبر

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ ساعة و 25 دقيقة

فالفيردي في ورطة.. إصابة جديدة في صفوف برشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب

منذ ساعة الا ربع

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 23 ساعة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يخسر نجمه لفترة طويلة.. وعملية جراحية في انتظاره!

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

07:06 م

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

03:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status