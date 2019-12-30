رئيس الهيئة العامة للرياضة يستعرض متطلبات أندية الدرجة الثانية





اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بعاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"، برؤساء أندية الدرجة الثانية، وذلك في حضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.





زدار خلال الاجتماع استعراض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الثانية وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة، التي تشارك فيها أندية الدرجة الثانية وفي مقدمتها مسابقات كرة القدم بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى إطلاع رئيس مجلس إدارة الهيئة على الجوانب المالية لأندية الدرجة الثانية ومتطلبات المرحلتين الحالية والقادمة من الموسم الرياضي 2019 - 2020م.





الهيئة العامة للرياضة السعودية كانت تعرف سابقاً باسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتقوم مقام وزارة الشباب والرياضة في البلدان الأخرى يرأس مجلس إداراتها حالياً الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وقد تأسست في عام 1394 هـ / 1974م، وكان أول رئيس لها هو الأمير عبد الله الفيصل بن عبد العزيز آل سعود.



