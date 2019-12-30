"حفتر" يطالب بموقف عربي يمنع تركيا من سرقة ثروات الشعب الليبي

طالب اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، مساء الاثنين، بموقف عربي يمنع تركيا من سرقة ثروات الشعب الليبي، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وكانت قوى التجمعات الوطنية الليبية، أصدرت بيانا شديد اللهجة بشأن التهديدات التركية بإرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فائز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

وكان السراج والرئيس التركي وقّعا في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير؛ حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.