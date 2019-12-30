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يتابعه مليار شخص حول العالم.. شاهد الاستعدادات النهائية لحفل "الكاف" بالغردقة (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:56 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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الغردقة على موعد هو الأول من نوعه، حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل لعام 2019 لاختيار أحسن لاعب أفريقي، بجانب توزيع عدد من الجوائز الأخرى لنجوم كرة القدم بالقارة السمراء، والحفل تستضيفه إحدى الفنادق يوم الثلاثاء 7 يناير 2020، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذه المسابقة بعد مرور 27 عامًا على انطلاقها.

ويشهد الحدث اهتمام عالمي وأفريقي منقطع النظير، حيث تقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية ومن المتوقع أن يتابعه حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم وسط حالة من الترقب للفائز بحائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2019 والتى يتنافس عليها ثلاثة من أشهر اللاعبين الأفارقة وهم النجم المصرى محمد صلاح والجزائرى رياض محرز والسنغالى ساديو ماني.

ومن جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع جمعية الاستثمار السياحي بالمحافظة إنهاء كافة الاستعدادات للحفل واستقبال كبار النجوم العالميين والأفارقة.

وأصدر اللواء عمرو حنفى تعليماته لكافة اجهزة المحافظة للاستعداد للحفل وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه، كما شدد على ضرورة حسن استقبال ضيوف الحفل من كافة أنحاء العالم ليعودوا بعده كسفراء فى بلادهم للسياحة المصرية عامة والبحر الأحمر بشكل خاص.

وشهدت شوارع الغردقة والطرق المؤدية إلى منتجع سهل حشيش تزيين مع انتشار أعلام الاتحاد الأفريقى والمسابقة بجميع شوارع الغردقة.

وكانت ستقبلت مدينة الغردقة، اليوم الاثنين، وفدا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يضم جميع لجان التنظيم والتسويق في الاتحاد الأفريقي، لمتابعة آخر الاستعدادات لحفل توزيع جوائز الكاف واختيار أحسن لاعب في القارة السمراء، حيث تفقد الوفد مقر استضافة الحفل، وإجراء معاينة وبروفة نهائية لتفاصيل الحفل.

كما تم تشكيل مجموعة عمل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومجموعة بيك الباتروس المنظمة والمستضيفة للحفل، تحت الإشراف المباشر لكامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للحفل.

من جانبه أعرب كامل أبو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، عن ثقته بأن حفل الأفضل هذا العام سيكون بالفعل الأفضل والأروع والأجمل في تاريخ المسابقة بفضل الترتيبات عالية المستوى للحفل، والأهم إقامته بالغردقة التي تعد أهم المدن السياحية في العالم، مشيرا إلى أن الحدث سوف يسهم بشكل كبير في الدعاية والترويج للسياحة المصرية وخاصة البحر الأحمر، حيث يتابع الحفل نحو مليار و200 مليون شخص حول العالم بجانب الحضور من مشاهير أفريقيا والعالم.

وقال عصام على الخبير السياحى بالبحر الأحمر أن هناك جهدا كبيرا من كافة الأطراف لإنجاح الحفل وهناك تعاون وتنسيق على أعلى مستوى بين كافة الجهات، مشيرا إلى أن الحدث سوف يسهم بشكل كبير فى الدعاية والترويج للسياحة المصرية وخاصة البحر الأحمر حيث يتابع الحفل حوالى مليار و200 مليون شخص حول العالم بجانب الحضور من مشاهير أفريقيا والعالم.
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مصر مسابقة حفل الكاف افضل لاعب افريقي اخبار

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