أمطار شديدة ورياح.. حالة الطقس غدآ الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، حالة الطقس غدآ الثلاثاء 31/12/2019، ودرجات الحرارة المتوقعة.





حالة الطقس غدآ درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء





حالة الطقس غدآ درجات الحرارة المتوقعة.. وتتوقع الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.





تحذيرات بشأن طقس الثلاثاء





وينصح مركز التحاليل بهيئة الأرصاد المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة للأطفال في الساعات المتأخرة من الليل، نتيجة انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ حيث تصل الصغرى على القاهرة إلى 9 درجات.





برودة وسقيع





وقالت الأرصاد: "طقس غداً الثلاثاء مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً، وتصل إى حد السقيع على المزروعات في وسط سيناء.





شبورة وسحب





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.





أمطار ورياح





وأضافت الأرصاد: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار، على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غريبة إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء".





درجات الحرارة المتوقعة غداً في مصر وبعض المدن العربية











