الهلال يحقق الفوز بسباعية قاسية على نظيره العدالة





حقق نادي الهلال السعودي، فوزا كبيراً وساحقاً على نظيره العدالة، بسباعية مقابل لاشئ في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة الذي أُقيم اليوم الإثنين، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.





واستعاد الهلال بهذا الفوز توازنه؛ ليرفع رصيده عند 24 نقطة في المركز الثاني، في حين لا زال العدالة يعاني في المراكز المتأخرة بدوري المحترفين بعد ما تجمد رصيده النقطي عند 8 نقاط.





وكانت تشكيلة الهلال التي لعب بها المباراة، تتكون من: "عبدالله المعيوف، محمد البريك، عبدالله الحافظ، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، كويلار، جيوفينكو، نواف العابد، كاريلو، جوميز".





وانتظر الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو حتى الدقيقة 15 لافتتاح مهرجان التهديف، الذي جاء عبر نواف العابد، قبل ان يسجل الفرنسي غوميز هاتريك في الدقائق 28 و40 و75.





وحصل الايطالي جيوفينكو على نصيب من الأهداف بعد ما سجل هدفاً في الدقيقة 34، وتناوب الثنائي صالح الشهري وأندريه كاريلو بتسجيل هدفين السادس والسابع في الدقائق 84 و90.



