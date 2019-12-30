برلماني يكشف مفاجأة بشأن التصالح على مخالفات البناء (فيديو)

قال محمد عطية، عضو مجلس النواب، إن هناك 7 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح، من بينها البناء على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يختص بجميع المخالفات التي حدثت قبل صدور القانون في المدن.



وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه لن يتم التصالح مع أي بناء مخالف بعد يوليو 2017، لافَتا إلى أن عدد المخالفات تقدر بـ 3 ملايين مبنى.



وأشار إلى أنه تم تعديل القانون لمواجهة بعض القصور في القانون وتعقيدات اللائحة التنفيذية"، لافتا إلى أن المخالفات زادت بشكل غير مسبوق بعد يناير 2011.



وأوضح أن المخالفات أدت إلى زيادة العشوائيات خاصة مدينة الإسكندرية التي يوجد بها أجمل شواطئ البحر المتوسط شوهت بعد 25 يناير 2011.

