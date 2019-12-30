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عاجل.. الحكومة تزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة العام الجديد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:36 م
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الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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"إجازة للعاملين في القطاع الخاص"، هكذا أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مضيفًا أن الإجازة يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مقدمًا التهنئة للمسيحيين بهذه المناسبة.

وأضاف سعفان، في بيان له، اليوم، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

من جهتها، أصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة في المحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.
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