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"الآثار": "أحمد ومنى" ممنوعين من كباش ميدان التحرير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:42 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ميدان التحرير لا يقل عن أي ميدان في العالم، بل هو الأشهر في مصر والدول العربية، وسيتم تزينه بشكل يليق به.

وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى  أنهم ينقلون تماثيل يوميا من مكان لأخر، مؤكدا أن نقل الكباش إلى ميدان التحرير سيكون آمن 100%.

وأضاف أن التماثيل التي سيتم نقلها لم يراها زائر من قبل، منوها بأن نقل الكباش إلى ميدان التحرير سيزيد من قيمة ميدان التحرير، مؤكدا أنهم سيأخذون كل الاحتياطات لمنع الكتابة على التماثيل التي سيتم نقلها، معلقا: "سنأذخذ كل الاحتياطات لمنع الكتابة عليها سواء أحمد أو منى".
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الكلمات المفتاحية

كباش الدكتور مصطفى الوزيرى الإثار أخبار مصر

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