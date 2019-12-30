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المبعوث الأمريكي: سنواصل تطبيق العقوبات على إيران الفترة المقبلة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:29 م
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براين هوك
براين هوك
الفجر
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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، مواصلة العقوبات الأمريكية على إيران في الفترة المقبلة.

وقال "هوك"، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، أنه لا يمكن أن نفرق بين إيران والمنظمات التي يمولها هذا النظام في المنطقة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعث من خلال الضربات رسالة مفادها أننا لا نتاسمح مع الاعتداءات التي تطال قواتنا.

وقال المبعوث الأمريكي، إن القوات الأمريكية في العراق تعرضت إلى 11 هجوماً من وكلاء طهران.

وشنت القوات الأمريكية سلسلة غارات، الأحد، على قواعد تابعة حزب الله العراقي الموالي لإيران، ما أسفر عن مقتل 19 مقاتلا على الأقل بعد يومين من هجوم صاروخي أدى للمرة الأولى إلى مقتل أميركي في العراق.

واعلن وزير الدفاع الامريكي الاحد ان الضربات ضد قواعد لحزب الله الموالي لإيران في العراق وسوريا كانت ناجحة، ولم يستبعد اي خطوات اخرى “اذا لزم الامر”.

وقال مارك اسبر، بعد غارات شنتها مقاتلات اميركية من طراز اف 15 على خمسة اهداف مرتبطة بحزب الله في غرب العراق وفي شرق سوريا ان “الضربات كانت ناجحة”. واضاف “سنتخذ مزيدا من الاجراءات اذا لزم الأمر من اجل ان نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات او ايران” من ارتكاب اعمال معادية.

واشار اسبر الى ان الاهداف التي تم اختيارها هي منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله او مخابئ اسلحة.

وقال اسبر انه توجه مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو إلى فلوريدا حيث يمضي الرئيس الاميركي دونالد ترامب عطلة عيد الميلاد، لإطلاعه على اخر الاحداث في الشرق الاوسط.

وصرح اسبر: "لقد ناقشنا معه الخيارات الاخرى المطروحة على الطاولة"، مضيفا ان الولايات المتحدة قد تتخذ "اجراءات اضافية اذا لزم الامر".

وقال بومبيو من جانبه: "لن نقبل ان تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بافعال تعرض نساء ورجالا اميركيين للخطر".

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مواصلة كتائب حزب الله براين هوك اليكي الفترة المقبلة العقوبات إيران 11 هجوم

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