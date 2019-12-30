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"الغرف التجارية" تطالب بدعم المنتجات المحلية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:28 م
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اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية
الفجر الاقتصادي
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طالب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بدعم المنتجات المحلية وزيادة الترويج لها لرفع معدلات مبيعاتها ودعم الإنتاج الذي ينتج عنه جانب آخر إيجابي وهو زيادة الصادرات التي نسعي اليها بالتعاون مع الحكومة. 


وهنأ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، التجار والصناع ومؤدي الخدمات منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بحلول العام الجديد متمنيا أن يكون 2020 عام التنمية والتطوير للاسواق والاقتصاد العام.

وطالب منتسبي الغرف التجارية بضرورة الاستفادة من المواسم الحالية ودعم الحركة التجارية بالسوق من خلال زيادة  وضع خصومات وعروض علي السلع المختلفة وتنظيم مزيدا من  معارض السلع  بأسعار خاصة لمساندة المستهلك الذي يعتبر اساس العملية التجارية .


وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالدور الإيجابي الذي تقوم به مجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية في مساندة المستهلك سواء الخصومات والعروض والمعارض ولذلك نؤكد علي  زيادة هذا الدور لانتعاش الحركة التجارية بالسوق.
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