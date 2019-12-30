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مباحثات سعودية يمنية في العاصمة المؤقتة عدن حول الإعمار

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:20 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الاثنين، بإجراء عدة مباحثات مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، بالعاصمة المؤقتة عدن؛ لاستعراض أولويات المرحلة الراهنة من المشاريع والتدخلات العاجلة في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع وبناء القدرات وخلق فرص عمل للشباب وخطط واستراتيجيات البرنامج لمسار الانتقال إلى مرحلة التنمية والإعمار.

وقال رئيس الحكومة اليمنية، إن "زيارة وفد البرنامج تؤكد مجدداً على أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال وسوف تظل السند الأكبر لليمن ولها الدور الرئيسي في توحيد الجهود نحو معركة اليمن المصيرية، وأنها الشريك الدائم لليمن في أوقات السلم والشدة والحروب".

كما نوه معين عبد الملك، بموقف المملكة إلى جانب اليمنيين في معركتهم المصيرية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ولفت إلى أهمية ودلالات زيارة وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، خاصة عقب توقيع اتفاق الرياض، والذي يركز على توحيد القوى تحت راية الدولة وضمن مؤسساتها وما يمثله ذلك من تحسن في قدرة الدولة على القيام بواجباتها وتحسين الخدمات والإنطلاق نحو استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وقال: إني "أثمن عالياً ومن خلال تواصلي المستمر مع المسؤولين في المملكة، الحرص الكبير على إنجاح اتفاق الرياض التاريخي بكل بنوده وتفاصيله دون انتقاء، باعتباره مكسباً للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية، وغايته توحيد جميع الجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها".

وأشار رئيس الحكومة اليمينة، إلى الدور المعول على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المناطق المحررة خلال الفترة المقبلة، حتى يتم استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن ومعدلات نمو تساعد في إعطاء أمل لليمنيين في المستقبل.

وجدد المهندس حسن العطاس، مدير المشاريع والدراسات رئيس وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، "التزام المملكة بمواصلة الدعم التنموي وإعادة الأمل في اليمن".

وتحدث المهندس حسن العطاس، عن إجراء لقاءات مكثفة مع المسؤولين اليمنيين بعدن في مختلف القطاعات لتحديد أولويات التدخلات العاجلة في مجالات المياه الطرق والكهرباء وصندوق النظافة والصرف الصحي.

كما أوضح، أنه تم الاتفاق على تحديد قوائم بأولويات الاحتياجات الطارئة في كل قطاع على حدة للبدء بتلبيتها والاستجابة لها بشكل عاجل، وبحيث يكون لذلك أثر مملوس على حياة المواطن على المدى القريب.

ولفت إلى أن البرنامج يقوم حالياً بصيانة وإعادة تأهيل مطار عدن الدولي، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام الذي سيتم إنجازه بغضون الشهرين المقبلين، مؤكداً على أن تدخلات البرنامج في هذه المرحلة لا تقتصر على مدينة عدن بل تشمل أيضا المناطق المجاورة.

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الكلمات المفتاحية

مباحثات عدن اليمن السعودية الإعمار

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