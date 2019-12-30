306 مرشحًا لانتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين

طلبات الترشح غدا الثلاثاء، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات القاهرة والجيزة وقنا.



وأكد قاسم لـ "الفجر"، أن إجمالى من تقدموا على جميع المقاعد 306 مرشحا حتى الآن، وأن اللجنة مستمرة في تلقي الطلبات المرسلة بالبريد أيام الأربعاء والخميس والأحد، على أن يكون الخطاب المرسل مختوم بتاريخ الإرسال غايته 31 ديسمبر، ثم تعد اللجنة الكشوف النهائية بإعداد المتقدمين بعد فرز الطعون وفحصها لعرضها على مجلس النقابة العامة.



وأوضح أن اللجنة تقدم كافة التسهيلات للمتقدمين من كافة أنحاء الجمهورية، وتليفونات أعضاء اللجنة متاحة للجميع للاستفسار وتذليل العقبات للمتقدمين، مضيفا أن اللجنة ستقوم بكتابة التقرير الخاص بجميع المرشحين من أعضاء الجمعية العمومية، يوم الأحد القادم الموافق 5 يناير، لعرضه علي مجلس النقابة العامة في جلسة طارئة يوم الأثنين الموافق 6 يناير، للبت والنظر فيه.

أكد الدكتور أشرف قاسم عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بإنتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن إجمالى من تقدم في اليوم التاسع للترشح لإنتخابات الأطباء البيطريين 74 مرشحا، موضحا أن أخر أيام تلقي