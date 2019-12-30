النصر يعبر الترسانة بفوز مثير في دوري المظاليم

حقق فريق النصر فوز غالي وثمين علي الترسانة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .



وقدم النصر مباراة قوية واستطاع أحمد حسين تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 80 تمكن جودة أيمن من تسجيل الهدف الثاني من مراوغه رائعة لمدافع الترسانة قبل أن يودعها في المرمي





وفي الدقيقة 83 أحرز أحمد جعفر هدف الترسانة الوحيد من ضربة رأس .



بهذه النتيجة رفع النصر رصيده من النقاط الي 14 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد الترسانة عند 9 نقاط في المركز العاشر .





ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 24 نقطة

2- القناة 18 نقطة

3- منتخب السويس16 نقطة

4- الداخلية 16 نقطة

5- جمهورية شبين 14 نقطة

6- النصر 14 نقطة

7- كوكاكولا 13 نقطة

8- بتروجت 12 نقطة

9- النجوم 11 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 3 نقاط

