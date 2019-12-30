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دبلوماسي: الموقف الدولي يسير في اتجاه وقف التدخل التركي في المنطقة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:26 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ليبيا دولة عربية أفريقية، وقضيتها أصبحت قضية دولية، ومصر تقدم العون والمساعدة لها بحكم الجوار.

وأشار "حليمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الموقف الإقليمي والدولي يعطي انطباع ومؤشر جيد بأن هناك رصد للدول التركي في ليبيا، منوها بأن التدخل التركي هدفه أطماع توسعية.

وأَضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حكومة السراج في ليبيا فاقدة للشرعية، مؤكدا أن الموقف الدولي يسير في إتجاه إيقاف التدخل التركي في المنطقة.
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الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا تركيا

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