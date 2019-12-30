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الدوري السعودي| الهلال يقترب من الصدارة بسباعية نظيفة في العدالة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:25 م
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جوميز
جوميز
أميرة فطيم
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا ثمينا على نظيره العدالة، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الإثنين، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح نواف العابد أهداف الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك العدالة عند الدقيقة الـ15.

وأحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني لصالح الهلال عند الدقيقة 28، قبل أن يسجل الإيطالي جيوفينكو الهدف الثالث عند الدقيقة 33.

فيما عاد جوميز وأحرز الهدف الرابع، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك العدالة عند الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الفرنسي جوميز في تسطيل الهدف الخامس لفريقه والثالث له "هاتريك" عند الدقيقة 57.

وسجل صالح الشهري الهدف السادس عند الدقيقة 84، فيما أحرز البيروفي أندريه كاريلو الهدف السابع والأخير عند الدقيقة 90، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الهلال على العدالة بسباعية نظيفة.

وبهذا الفوز الساحق؛ رفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط فقط عن النصر المتصدر، فيما تجمد رصيد العدالة على 8 نقاط في المركز الـ15 ما قبل الأخير.

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